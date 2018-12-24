Вчора в аваріях на Львівщині постраждало троє осіб

На Львівщині минулої доби в автопригодах травмовано троє людей. Потерпілі доставлені у лікарні для надання медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На Львівщині 23 грудня сталося 48 дорожньо-транспортних пригод. Із них 19 – на території області, 29 – безпосередньо у Львові. У двох із них потерпіли люди.

Так, близько 03.00 у Золочівському районі неподалік села Куровичі на автодорозі Львів – Тернопіль водій автомобіля «ЗАЗ 110206», 24-річний житель міста Хмельницький, не впорався із керуванням та наїхав на відбійник. Внаслідок ДТП він та його 21-річна пасажирка, жителька міста Вінниця, отримали тілесні ушкодження і були доставлені у лікарню.

На Жидачівщині у селищі Нові Стрілища о 18.12 водій автомобіля «Опель Вектра», 46-річний житель міста Новоград-Волинський, здійснив наїзд на 31-річного чоловіка, мешканця одного із сіл району. Травмований пішохід госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України ((порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).