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У Львові на «гарячому» затримали торговця наркотиками

Олександр Косик

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Львівській копи затримали торговця наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Вчора, 23 грудня, патрульні отримали виклик на проспект Чорновола, де заявнику запропонували купити наркотики. Інспектори прибули на місце та побачили чоловіка, який розповів, що він домовився з невідомим зустрітися неподалік та купити в нього наркотики.

Правоохоронці пішли на зустріч замість заявника. Вони зайшли в заклад, де було домовлено здійснити покупку. Оскільки там було декілька людей, патрульні зателефонували за номером продавця, який дав заявник. В одного з чоловіків задзвонив телефон. При поверхневій перевірці в чоловіка виявили згорток з речовиною.

На місце події викликали слідчих та експерта. 34-річного чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції.

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