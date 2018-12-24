Львівські кардіологи провели пряму трансляцію складної операції на серце

У Львові 20−21 грудня тривав 2-й Міжнародний практично орієнтований курс з інтервенційної кардіології та ангіології. Лікарі-кардіологи з різних областей України, а також фахівці з Польщі й Німеччини, обмінювалися досвідом та найсучаснішими практиками лікування хвороб серця. Також під час курсу провели пряму трансляцію складного оперативного втручання на судинах серця, яку виконали фахівці відділення інтервенційної радіології клінічної лікарні швидкої допомоги міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

2-й Міжнародний практично орієнтований курс з інтервенційної кардіології та ангіології у Львові відбувся з ініціативи «STENT FOR LIFE» («Стент для життя»), за участю кафедри сімейної медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького, Асоціації інтервенційних кардіологів України, Сілезійськлого центру хвороб серця в Забже (Польща), КНП «Клінічна лікарня швидкої допомоги м. Львова», КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр», МОЗ України.

«Цей захід передбачав і теоретичну, і практичну частини. Наші кардіологи спільно з іноземними фахівцями провели складне оперативне втручання на судинах серця 63-річній пацієнтці. Були уражені дві судини, і ми їх успішно стентували. Зараз пацієнтка почувається чудово. За цією операцією спостерігали фахівці з інших міст та областей України, і її транслювали для учасників міжнародного курсу», — зазначив завідувач відділення інтервенційної радіології КНП «Клінічна лікарня швидкої допомоги м. Львова»Віктор Сало.

Довідка

Відділення інтервенційної радіології КНП «Клінічна лікарня швидкої допомоги м. Львова» функціонує з 2008 року та оснащене сучасним агіографічним комплексом. Тут успішно виконують складні операції при різних захворюваннях серця, а лікуючі лікарі постійно переймають світовий досвід лікування.