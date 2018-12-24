Львів’ян запрошують самих обрати, яким буде репертуар в Органному залі

Львів’янам пропонують долучитись до голосування за репертуар в Органному залі, щоб самим обрати, що слухати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі будинку органної музики.

Цінуючи любов та підтримку глядачів, креативна команда Органного залу вирішила запропонувати всім поціновувачам УНІКАЛЬНУ нагоду самим вибрати програму для концерту, на який захочеться потрапити з родиною та друзями!

Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Органного залу у Facebook https://www.facebook.com/events/513364445820791/

Пропонуємо усім охочим пройти коротке голосування за посиланням та вибрати один з варіантів: https://goo.gl/forms/ZNbeVu82RM7EoAgj1

Голосування триватиме по 31 грудня, а подія переможець, за яку більшість віддасть свої голоси відбудеться 20 січня о 19:00 у Львівському будинку органної та камерної музики.