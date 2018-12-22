За добу на Львівщині сталося 70 ДТП

За добу на автошляхах Львівської області одна особа загинула, ще шестеро травмовано. Загалом сталося 70 дорожньо-транспортних пригод, з яких 7 – з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На автошляхах Львівщини 21 грудня сталися 70 дорожньо-транспортних пригод, з яких 7 – з постраждалими. Внаслідок ДТП загинув велосипедист, тілесні ушкодження отримали 3 пішоходи, 2 водії та пасажир.

За наслідками інших ДТП складено 63 адміністративні протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.