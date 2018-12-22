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Поліція затримала винуватця смертельної ДТП, який утік із місця пригоди

Андрій Котенський

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На Сокальщині поліцейські затримали водія-втікача, причетного до смертельного наїзду на велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як відомо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 грудня близько 22.00 в селі Сілець.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста, 45-річного жителя Сокальського району, після чого втік з місця події.

Від отриманих травм  велосипедист помер на місці події.

Невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції Сокальського відділення поліції поблизу Червонограда помітили автомобіль «Опель Кадет» з характерними пошкодженнями. Зупинивши транспортний засіб, правоохоронці встановили особу водія, який на цей момент перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ним виявився 47-річний мешканець Сокальського району.

Водія причетного до смертельного наїзду на велосипедиста затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.

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