На трасі Жовква–Червоноград смертельна ДТП. Винуватець утік

У селі Сілець, на трасі Жовква–Червоноград, під колесами невстановленого авто загинув велосипедист. Винуватець ДТП утік. Про це повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич у себе на Фейсбук.

«Траса Жовква – Червоноград ( Р15 ), село Сілець (біля АЗС ANP), невстановлений автомобіль здійснив наїзд на 45-річного велосипедиста. Внаслідок наїзду велосипедист помер на місці, а винуватець утік», – йдеться у повідомленні.

Усіх, хто володіє інформацією, що допомогла б затримати порушника, просять сповістити на «102».