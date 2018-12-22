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На трасі Жовква–Червоноград смертельна ДТП. Винуватець утік

Андрій Котенський

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У селі Сілець, на трасі Жовква–Червоноград, під колесами невстановленого авто загинув велосипедист. Винуватець ДТП утік. Про це повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич у себе на Фейсбук.

 

«Траса Жовква – Червоноград ( Р15 ), село Сілець (біля АЗС ANP), невстановлений автомобіль здійснив наїзд на 45-річного велосипедиста. Внаслідок наїзду велосипедист помер на місці, а винуватець утік», – йдеться у повідомленні.

Усіх, хто володіє інформацією, що допомогла б затримати порушника, просять сповістити на «102».

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