На в’їзді в Україну із Польщі значні затори

Прикордонники Львівщини повідомляють про збільшення транспортного потоку через пункти пропуску на кордоні, зокрема у переддень зимових свят відбулося прогнозоване ускладнення руху на українсько-польській ділянці. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західного кордону.

Подорожніх попереджають про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду в Україну.

«Найбільше автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску «Краковець-Корчова», «Шегині-Медика» та «Грушів-Будомєж». У переважній більшості автомобілів повертаються додому на період зимового вікенду наші громадяни, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали перед святами з приватною метою», – йдеться у повідомленні.

Всі пункти пропуску з української сторони працюють у штатному режимі, виставлена необхідна кількість прикордонних нарядів та сплановані додаткові резерви. За необхідності можлива організація пропуску по додатковим смугам руху. Також налагоджена взаємодія зі всіма контрольними службами в пунктах пропуску, постійно проводяться робочі зустрічі з польськими колегами щодо пришвидшення контрольних операцій.