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У Львові сталася пожежа у квартирі житлового будинку: 91-річна бабуся отруїлася продуктами горіння

Юлія Шпак

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Сьогодні,21 грудня, близько 13.41 год., у квартирі на вул. Харківській, 14, що у Личаківському районі, внаслідок загоряння пральної машинки, сталася пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Внаслідок отруєння продуктами горіння, 91-річну власницю квартири, я (5% карбоксигемоглобіну), було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

Пожежу локалізовано о 14.01 год., ліквідовано — о 14.02 год. Через пожежу постраждали речі домашнього вжитку на площі 4 кв. м.

Причини та обставини події з’ясовують.

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