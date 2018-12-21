У Львові боротимуться із гральним бізнесом

Львівська міськрада боротиметься з незаконним гральним бізнесом, який діє під прикриттям «Національної лотереї». Рішення про протидію цьому виду бізнесу прийняв сьогодні, 21 грудня, виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич, сьогодні у місті існує чимало гральних закладів, які є заборонені чинним законодавством України. І при цьому місто практично не має жодного впливу на них.

«Усі ми ходимо містом і бачимо, що в нас функціонують різноманітні заклади, які прикриваються вивісками „Національна лотерея“. Якщо звернути увагу, то біля кожного з них одразу є й ломбард, щоб якщо людині не вистачає грошей, їх можна було там же й отримати. Ми також маємо ситуацію, коли жоден державний орган на це не реагує. Тому ми вирішили підійти до цієї проблеми нестандартно, опираючись на Європейську хартію місцевого самоврядування, де вказано, що орган місцевого самоврядування на своїй території сам вирішує питання місцевого значення», – розповіла Гелена Пайонкевич.

Відтак міська рада розробить і встановить біля незаконних гральних закладів, які маскуються під «Національну лотерею», соціальну рекламу, у якій ітиметься про те, що гральний бізнес є заборонений законодавством. Своєю чергою Адміністративно-технічне управління має демонтувати вивіски «Національна лотерея», які насправді приховують за собою заклади грального бізнесу.

Також мерія знову звернеться у правоохоронні органи з проханням перевірити гральні заклади у Львові.

На засідання виконкому також прийшов активіст із Винник Юрій Сологан. Він наголосив, що у місті також склалась критична ситуація із гральним бізнесом, тому боротися з ними стали небайдужі мешканці.

«У нас у Винниках є 4 такі заклади, 3 із них не відповідають вивіскам „Національна лотерея“. Вони дуже законодавчо підковані. Ми звертались у всі можливі інстанції, які одностайно відповідають, що там немає правопорушень, і це взагалі не є гральним бізнесом. Але насправді це – велика проблема, бо є скарги батьків, що діти крадуть із дому прикраси, заходять в борги. Також руйнуються сім’ї, діти не йдуть додому після крадіжок. Ми звертались і до власників тих приміщень, де діють такі заклади, але вони відхрещуються. Це є дуже велика проблема», – зазначив Юрій Сологан.

Нагадаємо, у липні міська рада Львова прийняла ухвалу щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території міста. Крім проведення перевірок таких закладів, мерія також заборонила розташовувати будь-які гральні заклади на відстані 500 м від навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.

Нещодавно районні адміністрації виявили у Львові 72 незаконні гральні заклади, серед них – п’ятеро розташовані у МАФах.

Фото: ЛМР