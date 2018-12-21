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Грабіжника, який напав у Трускавці на 24-річну дівчину, засудили до 4 років тюрми

Дарина Смеречанська

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На Львівщині до 4 років тюрми засудили грабіжника, який у Трускавці напав на 24-річну дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 41-річного мешканця Борислава, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (грабіж).

Досудовим розслідування встановлено, що раніше  судимий зловмисник 16 листопада цього року, близько 23:10 год, на вул.Мазепи у Трускавці напав на 24-річну жінку.

Схопив жертву за шию, лиходій повалив її на землю та зірвав із вух золоті сережки.

Тим самим зловмисник завдав потерпілій тілесних ушкоджень та матеріальної шкоди.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта 22.11.2018 скеровано до Трускавецького міського суду, який вже у грудні 2018 року визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки та 1 місяць.

 

 

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