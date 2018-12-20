За рік в Україні зафіксували 223 жертви торгівлі людьми

Упродовж 2018 року поліцейськими виявлено майже 300 кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Як зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв під час підсумкової прес-конференції, Про підозру повідомлено 109 особам. Крім того, оперативниками викрито понад 20 організованих злочинних груп.

Він зазначив, що Нацполіція упродовж 2018 року виявила 276 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Про підозру повідомлено 109 особам.

Крім того, оперативниками припинено діяльність 21 організованої злочинної групи. Установлено 79 співучасників вказаних угруповань (проти 57 у 2017 році).

«Наразі визнано потерпілими в рамках кримінальних проваджень 223 людини, з них: 135 – жінки, 60 – чоловіків та 28 – дітей»,- зазначив Сергій Князєв.

Також органами Національної поліції виявлено 459 кримінальних правопорушень, пов’язаних із сутенерством. Це на 30 % більше, ніж у кількість подібних правопорушень, виявлених минулого року. Поліцейськими установлено 170 осіб, які вчинили ці злочини. Зловмисникам повідомлено про підозру у 411 кримінальних провадженнях.

Сергій Князєв зазначив, що нещодавно поліцейські затримали організаторів масштабного агентства, яке організовувало виїзд своїх «працівниць» до будь-якої країни світу, зокрема – до Азії, Європи, Америки. Водночас триває робота і у сфері протидії трудовій експлуатації людей.

«Серед успішних операцій – знешкодження організованої групи, яка завербувала понад 250 українських моряків для переправлення з Туреччини до країн ЄС нелегальних мігрантів. Її результатом стало звільнення 92 людей, яких примусово утримували та примушували безоплатно працювати»,- наголосив Голова Нацполіції.