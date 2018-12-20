Поліцейські затримали зловмисників, які вчинили крадіжки у двох львівських супермаркетах

У Львові поліцейські охорони затримали зловмисників, які причетні до крадіжок в двох супермаркетах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Зазначається, що за один день, наряди груп реагування, здійснили два оперативні виїзди на виклики та викрили двох мешканців Львова, причетних до крадіжок в супермаркетах.

«Один з зловмисників викрав продовольчий товар з торгового залу гіпермаркету, що по вулиці Городоцькій на загальну суму 1400 гривень, інший поцупив продукти харчування з магазину на проспекті Чорновола вартістю 855 гривень», – йдеться у повідомленні.

За вчинення крадіжки (таємного викрадення чужого майна) згідно зі статтею 185 Кримінального Кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо ж крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, – вона карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.