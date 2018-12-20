На стоматологічну допомогу пільговим категоріям у Львові виділили більше 24 мільйонів

Сьогодні, 20 грудня, сесія Львівської міськради продовжила на 2019 рік дію програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення міста. «За» проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, за півтора роки стоматологічні послуги безкоштовно отримали вже більше 29 тисяч осіб, а це – пільгові категорії населення та діти.

Скарг про відмову у наданні чи у неякісному наданні стоматологічної допомоги пацієнтам у мерію не надходило, відтак цю програму продовжили на 2019 рік.

Виконавцями цієї програми є три стоматологічні установи: стоматологічні поліклініки №1, №4 та госпрозрахункова стоматологічна поліклініка. На лікування пільговиків і дітей із бюджету Львова на наступний рік виділили 24,5 мільйонів гривень.

Із переліком стоматологічних послуг, які пільгові категорії та діти отримуватимуть безкоштовно коштом бюджету Львова, можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, у 2017 році Львівська міська рада почала процес перетворення комунальних стоматполіклінік у некомерційні стоматологічні підприємства. Незважаючи на реорганізацію, окремі категорії населення Львова й надалі отримують гарантований мінімум стоматологічної допомоги, а всі інші мешканці мають платити за надані послуги офіційно через касу, як це є на ринку стоматологічних послуг у світі. Така форма дає можливість стоматпідприємствам надавати якісні стоматологічні послуги за офіційну плату і бути самоокупними.

Наприкінці листопада цього року мерія перетворила останню комунальну стоматполіклініку у некомерційне підприємство.