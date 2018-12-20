На Львівщині затримали турка, який хотів перетнути кордон з підробленим паспортом

На Львівщині прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно перетнути кордон з підробленим паспортом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Сьогодні вночі на Львівщині в пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська» під час оформлення пасажирів потягу Львів-Вроцлав увагу інспектора привернув паспорт одного з подорожніх.

«Чоловік подав на контроль паспортний документ особи без громадянства виданий в Італії. В ході перевірки прикордонники виявили, що паспорт частково підроблений, зокрема замінено фотокартку власника на інформаційній сторінці. В ході контролю другої лінії правоохоронці з’ясували, що пред’явник документу насправді є громадянином Туреччини. Чоловік зізнався, що за день до цього легальним шляхом прилетів до Львова та пред’явив фотокартку водійського посвідчення у смартфоні», – йдеться у повідомленні.

В ході подальшої перевірки баз даних слова правопорушника підтвердилися. Через кордон 35-річного іноземця прикордонники не пропустили, а навпаки затримали. В його діях, через використання підробленого документа, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 ККУ, про що було проінформовано представників Нацполіції України.

У справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України рішення прийматиме суд.