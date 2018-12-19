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Якою буде погода завтра на Львівщині?

Олександр Косик

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По території Львівської області та місту Львову 20 — 21 грудня на дорогах буде ожеледиця. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Львівський портал.

 

Так, 20 грудня у Львові буде хмарно з проясненнями, без опадів, лише в другій половині дня — невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 8 — 10° морозу, вдень 3 — 5° морозу.

21 грудня синоптики обіцяють хмарну погоду, вночі та вранці сніг і мокрий сніг, вдень невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 1 — 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Львівська міська рада закликає усіх водіїв обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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