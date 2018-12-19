У ЄС прийняли рішення заборонили одноразовий пластиковий посуд

Європейський парламент та Європейська рада дійшли політичної згоди навколо пропозицій Єврокомісії обмежити виробництво та використання побутової пластикової продукції. Заплановані заходи спрямовані проти десяти пластикових виробів одноразового використання, які найбільше забруднюють довкілля, зокрема море, повідомляється на сайті Єврокомісії, повідомляє Укрінформ.

«Ситуація, коли одного року ми приносимо рибу додому у пластиковому пакеті, а наступного року приносимо цей же пакет додому вже у рибі, вимагає від нас напруженої й швидкої роботи. Досягнута угода є великим кроком вперед до скорочення використання одноразового пластику в нашій економіці, в наших океанах і, як наслідок, – у наших тілах», – зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань охорони довкілля, морських справ та риболовства Кармену Велья.

Нова директива ЄС стане ефективним правовим інструментом для вирішення проблеми забруднення океанів на глобальному рівні. Вона передбачатиме різнорівневі заходи, які застосовуватимуться до різних видів пластикової продукції. Там, де це можливо й існує альтернатива, одноразові пластикові вироби повністю прибиратимуться з ринку. Серед таких виробів – пластикові нитки та відповідні тканини, одноразові столові прибори, тарілки, соломинки для напоїв, мішалки, палички для повітряних кульок, контейнери з пінополістиролу для харчових продуктів і напоїв.

Для інших категорій виробів зусилля будуть зосереджені на обмеженні їх використання через зменшення споживчого попиту шляхом їх відповідного маркування, встановлення обов’язкових процедур поводження з такими відходами, зобов’язання виробників здійснювати вторинну переробку такої продукції та операції з очищення довкілля.

Питання виробництва пластикової продукції обговорюватиметься в межах створеного промисловцями Євросоюзу так званого Альянсу вторинного пластику з метою підтримки інноваційних підходів до вирішення проблеми одноразових виробів з пластику та пошуку шляхів до дійсно циркулярної економіки, де такі вироби будуть повністю перероблятися після використання, або вироблятимуться з матеріалів, які здатні розкладатися.

На думку європейських політиків, такий підхід сприятиме розвитку профільних досліджень, зростанню конкуренції та кількості робочих місць у Європі.