У Шевченківському гаю тимчасово оселився Святий Миколай

«До хатинки Миколая» — театралізована екскурсія для дітей, яку кілька років поспіль успішно проводить Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Під час мандрівки казковим маршрутом на дітей чекають цікаві пригоди у різних локаціях. Долучитися до такої екскурсі можна до п’ятниці, 21 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

«Чортик Антипко готує для неслухнянчиків різочки, у бойківській церкві зі с. Кривки діти зустрічають Янгола і дізнаються про життя хлопчика, який згодом став св. Миколаєм. У водяному млині Мірошник розповідає дітям історію „Від зернини до хлібини“, частує трав’яним чаєм із кренделиками. А в найголовнішому пункті маршруту — у давній хатинці — на дітей чекає справжній Чудотворець, Святий Миколай, який маленьким гостям роздає подарунки. Усю святочну атмосферу доповнюють зимові пейзажі львівського музею просто неба», — розповідають у музеї.

«Цього року замовлення екскурсій побили усі попередні рекорди — вже за місяць до свята не залишилося вільних місць у групах. Ми змушені були додати ще один день до графіка, оскільки охочих прийти на зустріч з Миколаєм було надзвичайно багато. Таким чином, ми приймаємо по 6−7 великих груп за день» , — розповідають музейники.

Загалом до хатинки Миколая зголосилися прийти понад тисяча маленьких львів’ян. Крім цього, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького організує і кілька благодійних інтерактивних екскурсій для дітей родин АТО.