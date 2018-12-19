ОСТАННІ НОВИНИ

У Шевченківському гаю тимчасово оселився Святий Миколай

Олександр Косик

|

«До хатинки Миколая» — театралізована екскурсія для дітей, яку кілька років поспіль успішно проводить Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Під час мандрівки казковим маршрутом на дітей чекають цікаві пригоди у різних локаціях. Долучитися до такої екскурсі можна до п’ятниці, 21 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

«Чортик Антипко готує для неслухнянчиків різочки, у бойківській церкві зі с. Кривки діти зустрічають Янгола і дізнаються про життя хлопчика, який згодом став св. Миколаєм. У водяному млині Мірошник розповідає дітям історію „Від зернини до хлібини“, частує трав’яним чаєм із кренделиками. А в найголовнішому пункті маршруту — у давній хатинці — на дітей чекає справжній Чудотворець, Святий Миколай, який маленьким гостям роздає подарунки. Усю святочну атмосферу доповнюють зимові пейзажі львівського музею просто неба», — розповідають у музеї.

«Цього року замовлення екскурсій побили усі попередні рекорди — вже за місяць до свята не залишилося вільних місць у групах. Ми змушені були додати ще один день до графіка, оскільки охочих прийти на зустріч з Миколаєм було надзвичайно багато. Таким чином, ми приймаємо по 6−7 великих груп за день» , — розповідають музейники.

Загалом до хатинки Миколая зголосилися прийти понад тисяча маленьких львів’ян. Крім цього, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького організує і кілька благодійних інтерактивних екскурсій для дітей родин АТО.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...