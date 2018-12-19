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У Самбірському та Старосамбірському відділеннях поліції з’явились нові очільники

Олександр Косик

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Сьогодні, 19 грудня, особовому складу Самбірського відділу поліції був представлений начальник підрозділу – підполковник поліції Роман Чекас. Керівником Старосамбірського відділення поліції призначений підполковник поліції Сергій Захарчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нових очільників територіальних підрозділів поліції Львівщини представив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк. Під час представлення полковник поліції відзначив великий досвід роботи у поліції кожного з призначених та побажав їм успіхів на нових посадах.

Довідка:

  • підполковник поліції  Чекас Роман Орестович, 1979 року народження, уродженець Львівщини, освіта вища, в органах внутрішніх справ з 2006 року. Попередня посада – начальник Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області

  • підполковник поліції Захарчик Сергій Васильович, 1979 року народження, уродженець Львівщини, освіта вища, в органах внутрішніх справ з 1997 року. Попередня посада – заступник начальника Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

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