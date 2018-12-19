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Новояворівчанину, який під час пиятики вбив товариша, «світить» до 10 років тюрми

Дарина Смеречанська

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Судитимуть 31-річного новояворівчанина, який до смерті побив товариша. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 31-річного чоловіка, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що подія трапилась 15 жовтня цього року у м. Новояворівськ.

Як було встановлено, підозрюваний розпивав спиртні напої разом із 46-річним товаришем, після чого між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Під час інциденту, зловмисник наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, гострої субдуральної гематоми справа, численних переломів та травм.

Чоловіка було госпіталізовано до Новояворівської центральної районної лікарні, де через кілька годин він помер.

За клопотанням сторони обвинувачення під час досудового розслідування зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Яворівського районного суду Львівської області для розгляду по суті. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

 

 

 

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