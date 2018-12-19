На Львівщині впала народжуваність

Кількість населення Львівської області на 1 листопада 2018 року становила 2523,7 тис. осіб, у тому числі населення обласного центру – 755,4 тис. осіб. Від початку року населення області зменшилось на 5917 осіб, у тому числі Львова – на 2430 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні статистики Львівщини.

Упродовж січня–жовтня 2018 року в області народилось 19801 немовля, що на 6,6% менше порівняно з січнем–жовтнем 2017 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському та Сколівському районах, найнижчий – у Червонограді, Моршині та Трускавці.

Кількість померлих в області порівняно з січнем–жовтнем 2017 року збільшилась на 1,5% і становила 27009 осіб. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському, Жидачівському та Буському районах, найнижчий – у Дрогобичі та Новому Роздолі.

Додамо, упродовж січня–жовтня 2018 року зареєстровано 13196 одружень, що на 7,7% менше відносно січня–жовтня 2017 року.