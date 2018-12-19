На Львівщині в оренду віддали три ставки

На земельних торгах у формі аукціону, які відбулися 17 грудня у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА, в оренду передали три водні об’єкти на території Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Отож, в оренду передано три земельні ділянки разом із водними об’єктами:

-ставок площею 0,4689 га, який розташований на території Лютовиської сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на земельній ділянці площею 0,6252 га, який на даний час увійшов до Воютицької сільської ради Самбірського району;

-ставок площею 1,8502 га, який розташований на території Лютовиської сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на земельній ділянці площею 2,1590 га, який на даний час увійшов до Воютицької сільської ради Самбірського району;

-ставок площею 1,0573 га, який розташований на території Новоміської сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на земельній ділянці площею 1,7224 га.

Переможці земельного аукціону сплачуватимуть щорічно близько 10 тис. грн до бюджетів відповідних сільських рад за оренду земельних ділянок разом із водними об’єктами.

Варто зазначити, що надання в оренду водних об’єктів на земельних торгах дає значну кількість позитивних результатів. Йдеться не лише про надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, розвиток рибництва, створення нових робочих місць, але й про прозорий механізм та вільний доступ учасників до аукціону, ефективне та раціональне використання водних об’єктів, здійснення та забезпечення належного контролю за якістю вод.

Одночасно повідомляємо, що у департаменті екології та природних ресурсів підготовлено документацію на ще 11 водних об’єктів, право оренди на які вже невдовзі буде виставлено на аукціон, а саме: земельна ділянка разом із водним об’єктом, які розташовані на території Лютовиської сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району Львівської області, площею 2,9178 га, в тому числі площа водного об’єкта 2,7585 га.