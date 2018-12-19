На Львівщині прикордонники затримали сімох нелегалів з Китаю

На Львівщині прикордонники затримали автомобіль із 7 громадянами Китаю. Порушників у прикордонні вдалося виявити в ході реалізації оперативної інформації прикордонникам відділу «Павловичі» Львівського загону. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордослужби України.

Прикордонний наряд зупинив автомобіль «Ніссан» литовської реєстрації для здійснення перевірки поблизу міста Белз Львівської області, що неподалік кордону з Польщею. В автомобілі, окрім водія, громадянина Узбекистану, було ще 7 іноземців, з яких одна жінка та двоє дітей. Прикордонники з’ясували, що вони є громадянами Китаю і що в Україну прибули встановленим порядком через один із пунктів пропуску авіаційного сполучення. Крім того, встановлено, що двох громадян Китаю на початку грудня прикордонники цього ж відділу вже затримували.

Іноземців доправлено у пункт тимчасового тримання. Стосовно них складено протоколи про адміністративне затримання, встановлюються обставини правопорушення.