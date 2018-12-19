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Де у Львові працюють пункти обігріву для бездомних та потребуючих

Дарина Смеречанська

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У Львові під час холодів потребуючі можуть зігрітись та попити теплого чаю у пунктах денного обігріву. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в міському департаменті гуманітарної політики, пункт обігріву у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, функціонує щоденно з 09.00 до 20.00 год. Ще один пункт, за необхідності, а також за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C, функціонує в робочі дні з 09.00 до 18.00 год. у приміщенні благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вул. Личаківській, 56.

«В обох пунктах одночасно може розміститися по 20−30 осіб. Усі, хто туди звернуться, будуть забезпечені гарячими напоями та їжею швидкого приготування. А в Центрі обліку, за необхідності, потребуючим надаватимуть теплий одяг — білизну, шкарпетки, светри, взуття та інші речі», — додала директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Зауважимо, що у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян, в якому вони можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також скористатись санітарно-гігієнічними послугами. Відділення працює з 20.00 год. до 09.00 год. Тобто фактично у холодний період року Центр працює цілодобово.

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради звертається до всіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

Водночас, небайдужих просять допомогти: хто має змогу, може приносити у Центр теплий одяг — светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, бо тут у ньому завжди є потреба. Також — білизну, шкарпетки, тощо. Речі можна приносити за адресою: вул. Кирилівська, 3а.

 

 

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