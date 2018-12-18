Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. І цей рік не є винятком. Наше місто активно готується до святкувань та вже поринуло у справжню казкову атмосферу. Під час новорічно-різдвяних свят цього року на львів’ян та численних гостей міста чекає безліч тематичних заходів, а також насичена програма святкувань. Слоганом цьогорічних свят у нашому місті є «Тепле Різдво у Львові».

Тож, Львівський портал публікує найцікавіші події, які відбуватимуться у Львові у період новорічно-різдвяних свят, аби ви нічого не пропустили…

Заходи святкувань у Львові розпочались ще 2 грудня. У Соборі Святого Юра під час святкового Богослужіння було урочисто виставлено копію Віфлеємської ікони Пресвятої Богородиці, а також Віфлеємський вогонь миру.

Далі 8 грудня у Львові офіційно запрацював Різдвяний ярмарок. Цього року він розташований на проспекті Свободи, на площі Ринок, а також на Сихові. На цих локаціях вже досить гамірно, адже львів’яни та гості міста куштують різноманітні смаколики, попивають гарячі напої, а також обирають різноманітні сувенірні вироби.

«Для оформлення та декорації алеї на проспекті Свободи ми використали лемківських павуків, які для Львова спеціально розробляли майстри з Косова. Ці півметрові павуки розвішані вздовж алеї на святкових арках. Вони стануть оберегом усіх заходів та подій, які будуть відбуватися у центральній частині Львова під час святкування Нового року та Різдва», – розповіла під час прес-конференції арт-директорка компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх.

Маленькі львів’яни також зможуть поринути у новорічно-різдвяну казку. З 7 по 25 грудня дітки можуть завітати до хатинки святого Миколая на проспекті Свободи. Окрім цього, з Чудотворцем дітвора може зустрітися і у центрі Довженка, що на Сихові. Таку можливість діти матимуть до 19 грудня.

Цикл святкувань продовжується 18 грудня. Саме в цей день о 19 год. відбудеться відкриття головної ялинки Львова. Цьогоріч 20-метрову новорічну красуню нашому місту знову подарували. В цей раз мешканці села Буда Яворівського району Львівської області. Вона буде прикрашена у жовтих тонах, а також ілюмінаціями та яворівськими іграшками.

Під час відкриття головної ялинки міста відбудеться передача Львівським осередком Національної скаутської організації «Пласт» містянам Віфлеємського Вогню Миру.

«Ми будемо передавати Віфлеємський вогонь усім парафіям Львова, будемо відвідувати сиротинці, пансіонати, школи. Також запрошуємо усіх передавати цей вогонь, аби разом при свічі цього вогню у переддень Різдва помолитися за мир у нашій країні», – розповіла голова Львівського осередку «Пласт» Іванна Герус.

Окрім цього, 18 грудня львів’ян кличуть площу Ринок, де о 20 годині проведуть льодове шоу на ковзанці.

22 грудня на площі Ринок встановлять авторську інтерактивну та традиційну для Львова Різдвяну шопку. Сценка її складатиметься із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Знаходитись шопка на площі Ринок буде до Водохреща.

На Католицьке Різдво, 25 грудня, львів’ян кличуть у дворик Ратуші, аби поринути у затишну атмосферу свята та насолодитися «Теплим концертом».

Незабутнім для львів’ян стане зустріч Нового року. Адже 31 грудня Оперний театр перетвориться у незвичайний арт-об’єкт. О 23 годині на його фасаді створять 3D-мапінг у супроводі музики гурту «Лірвак».

«Готуємось зробити щось дуже цікаве. Хочемо, щоб 3D-мапінг викликав емоції родинного та різдвяного тепла. Ми маємо певні знахідки, які покажемо львів’янам протягом цього мапінгу. Будуть використані вірші львівських поетів, електронна музика з фольклорними мотивами, віншування. Поки що це сюрприз, який ми активно готуємо. Сподіваємось, що це все сподобається львів’янам та гостям міста», – розповів учасник гурту «Лірвак» Олесь Коваль.

Після святкування Нового року Львів знову порине у атмосферу Різдва. 6 січня відбудеться традиційне винесення та встановлення Дідуха на площі Яворського. А на саме Різдво 7 січня о 19 годині також на площі перед Оперним театром відбудеться концерт співачки Руслани.

Вже з 7 до 9 січня Музей народної архітектури та побуту представить свою програму святкувань «Різдво в Гаю», де можна буде побачити, як колись святкували Різдво в українському селі, а також разом поколядувати з вертепами та поринути в особливу родинну атмосферу. Львів’яни зможуть навчитися робити ляльки-мотанки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва та інше.

12-13 січня на львів’ян очікує конкурс льодових скульптур, який відбудеться на площі перед Оперним театром.

Окрім цього, 13 грудня містян зарошують долучитися до благодійного свята «В гостях у Василя та Маланки». Захід відбудеться у Львівській духовній семінарії Святого Духа о 18.00 годині.

«Свято «В гостях у Василя та Маланки» — це не лише змога відчути унікальний дух єдності і автентичних традицій, але також реальна можливість зробити добру справу. Щороку захід має конкретну благодійну мету. Цього разу будемо допомагати Шпиталю Шептицького у здійсненні великого задуму — відкритті хірургічного відділення», – цитує прес-служба міськради в.о. керівника БО «Фундація Духовного Відродження» отеця-диякона Ігоря Колбасюка.

Тож новорічно-різдвяні свята готують для львів’ян та гостей міста безліч цікавих подій, які дозволять нам усім поринути у справжню атмосферу свята…

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

7 грудня

10.00 – Відкриття Різдвяної Ярмарки. Пл. Ринок та просп. Свободи

7-25 грудня

12.00-20.00 – робота Хатинки Святого Миколая. Проспект. Свободи

16 – 19 грудня

16.00-20.00 – Резиденція святого Миколая перед Центром Довженка

17 грудня

16.00, 18.30 – Хорова капела Дударик «Пригода святого Миколая». Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського,7

18 грудня

16.30, 18.30 – Хорова капела Дударик «Пригоди Святого Миколая», Культурно-освітній центр ім. О. Довженка, просп. Червоної Калини, 81

18.30 – Відкриття ялинки, передача Віфлеємського Вогню Миру львів’янам, театралізовані забави. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

19.00 – Святковий концерт «День святого Миколая». Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1

20.00 – Льодове шоу на ковзанці. Пл. Ринок, Південна сторона

19 грудня

16.00, 18.30 – Хорова капела Дударик «Пригоди святого Миколая». Львівська національна філармонія, вул. Чайковського,7

20 грудня

16.00, 18.30 – Хорова капела Дударик «Пригоди святого Миколая». Львівська національна філармонія, вул. Чайковського,7

17.00 – «Свято Миколая» від вокального ансамблю «Намисто». Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1

21 грудня

17.00 – Новорічні казки для дітей від аматорського театру «Домус». Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1

22 грудня

12.00, 14.00 – Вистава «Різдвяна зірка». Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6

17.00 – Вистава Гуцульського театру Гната Хоткевича «Гуцульський рік». Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1

18.00 – Концерт «Різдвяний музичний дарунок». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

23 грудня

16.00 – Вистава «Різдвяна зірка». Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6

25 грудня

15.00 – Різдвяні мелодії на органі. Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8

17.00 – Концерт «Світле Різдво» від тріо Крайня хата. Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

17.00, 19.00 – Концерт «Курбаси. Christmas Edition». Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

19.00 – Назар Савка та гурту Rockoko концерт «На Різдво». Культурно-освітній центр ім. О. Довженка, просп. Червоної Калини, 81

20.00 – «Теплий концерт» у внутрішньому дворику Ратуші

26 грудня

19.00 – Концерт «Старий Різдвяний Джаз». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

27 грудня

19.00 – Різдвяна зустріч: Мирослав Скорик та «Київ-Тріо». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

29 грудня

15.00 – Українські та польські колядки. Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8

30 грудня

15.00 – Новорічний ланч. Органні токати. Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8

31 грудня

16.00 – Новий рік в Органному. Львівський будинок органної та камерної музики, вул. С. Бандери, 8

23.00 – Концерт гурту Lirwak та відео-мапінг. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

23.00 – Мистецьке дійство «Зустріч Нового року». Культурно-освітній центр ім. О. Довженка, просп. Червоної Калини, 81

6 січня

12.00 – Винесення Різдвяного дідуха. Площа Яворського

7 січня

19.00 – Різдвяний концерт Руслани. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

8-9 січня

14.00-21.00 – IV Міжнародний різдвяний фестиваль. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

9 січня

17.30, 20.00 – Музично-театралізоване дійство «Різдвяні фантазії». Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1

12-13 січня

Конкурс льодових скульптур. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

20 січня

16.30, 19.00 – «Різдвяний концерт» від Львівської державної академічної

чоловічої хорової капели «Дударик». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

21 січня

19.00 – 19.00 – «Різдвяний концерт» від Львівської державної академічної

чоловічої хорової капели «Дударик». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

У програмі можливі зміни та доповнення

Фото: Львів – Vgorode, poihalyznamy.lviv.ua