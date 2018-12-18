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Сьогодні у Львові урочисто відкриють головну новорічну ялинку

Вероніка Рой

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Сьогодні, 18 грудня, у Львові на площі перед Оперним театром о 19 годині відбудеться урочисте відкриття головної ялинки міста. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Зазначимо, що цього року новорічну красуню місту подарували мешканці с. Буда Яворівського району Львівської області. Заввишки вона сягає 20 метрів.  Головна ялинка міста буде прикрашена спеціальною ілюмінацію, а також яворівськими іграшками.

Також в день відкриття ялинки Львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передасть львів’янам Вифлеємський Вогонь Миру.

Додамо, що відкриття головної ялинки Львівський портал транслюватиме в режимі ONLINE.

З більш детальнішою програмою заходів на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитись ТУТ.

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