На реставрацію шістьох храмів Львова витратили більше 13 мільйонів

Упродовж 2018 року у Львові оновлювали шість храмів. На ремонтно-реставраційні роботи у сакральних спорудах міста витратили більше 13 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

«Львів багатий на сакральні споруди. Вони мають як мистецьку, так і духовну цінність. Тому це велика відповідальність перед минулими поколіннями і майбутніми, щоб зберегти наші святині, щоб вони виконували своє призначення. Тому щороку з міського бюджету виділяються десятки мільйонів гривень на ремонтно-реставраційні роботи у наших храмах. Зокрема, цього року у бюджеті міста було передбачено більше 13 млн грн на роботи у сакральних спорудах. Роботи проводилися у шістьох храмах», – начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Понад 13 млн грн із бюджету Львова витратили на реставрацію таких храмів:

ремонт даху у костелі св. Казимира (вул. Кривоноса, 1) – 4,2 млн грн;

реставрація західного фасаду Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла, який є пам’яткою архітектури національного значення, (вул. Театральна, 11) – 1,4 млн грн;

реставраційно-ремонтні роботи у церкві св. Миколая (вул. Б. Хмельницького, 28) – 50 тис. грн (основний об’єм робіт виконали минулого року);

ремонт даху у церкві Святої Трійці (вул. Тершаківців, 1а) – 3,2 млн грн;

влаштування гідроізоляції, реставрація фасаду церкви св. Параскеви П’ятниці (вул. Б. Хмельницького, 77) – 850 тис. грн;

реставрація вітражів і частини даху церкви Пресвятої Євхаристії (колишній Домініканський собор, пл. Музейна, 1) – 2,6 млн грн.

Також цього року у Львові розпочали капітальний ремонт сходів на пл. Князя Ярослава Осмомисла, які ведуть до церкви Матері Божої Неустанної Помочі (Марії Сніжної). Вартість робіт становить більше 900 тис. грн. Також виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставрацію самої церкви Марії Сніжної. Всі роботи планують розпочати вже з 2019 року, першочергово укріплюватимуть фундамент храму.

Із наступного року також мають розпочати реставрацію церкви св. Іллі, що на вул. Дорога Кривчицька, 113. Наразі вже є готова проектно-кошторисна документація, а упродовж 2018 року Личаківська районна адміністрація укріпила аварійну підпірну стінку храму. Вартість цих робіт становила більше 1 млн грн.