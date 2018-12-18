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У Львові відбувається урочисте відкриття головної ялинки та передача Вифлеємського вогню. НАЖИВО

Юлія Шпак

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Сьогодні, 18 грудня, у Львові на площі перед Оперним театром відбувається урочисте відкриття головної ялинки міста та передача Вифлеємського вогню містянам. Львівський портал пропонує своїм читачам спостерігати за цим дійством ONLINE.

 

Зазначимо, що цього року новорічну красуню місту подарували мешканці с. Буда Яворівського району Львівської області. Заввишки вона сягає 20 метрів. Головна ялинка міста прикрашена спеціальною ілюмінацію, а також яворівськими іграшками.

Також під час урочистого відкриття ялинки Львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передасть львів’янам Вифлеємський Вогонь Миру.

З детальною програмою заходів на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитись ТУТ.

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