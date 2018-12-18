Мерія виручила на аукціоні за чотири земельні ділянки понад мільйон гривень

У Львівській міській раді сьогодні, 18 грудня, відбулися земельні торги у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки: до бюджету буде залучено близько 1 млн.781 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На ці торги зареєструвалося 11 учасників. Як наслідок, було продано одну земельну ділянку, а на три інші земельні ділянки – право оренди. Загальна сума, яку буде залучено до бюджету – близько 1 млн.781 тис. грн.

«Сьогодні відбулися четверті в цьому році земельні торги з продажу земельних ділянок у власність, а також продажу права оренди. На цих торгах було продано 4 земельні ділянки з 7 виставлених, тобто учасники подалися лише на 4 земельні ділянки. Загалом було зареєстровано 11 учасників. По факту було продано одну земельну ділянку у власність, а також три земельні ділянки продано у право оренди, тобто дві земельні ділянки на короткостроковий термін на 5 років і одна земельна ділянка на 10 років.

В цьому році це останні торги. За результатами сьогоднішніх торгів і з початку року у нас планові показники становили 90 млн гривень, станом на сьогоднішній день фактично до міської казни вже поступило 108 млн гривень, це без урахування сьогоднішніх торгів. Загалом ми маємо вийти на суму 110 млн гривень цьогоріч.

На сьогодні у нас від орендної плати бюджет поповниться на суму близько 387 тис. грн, і від земельної ділянки у продаж у власність — це 1 млн 400 тис грн.

Дві земельні ділянки продано як землі промисловості для виробничих цілей, для здійснення виробничої діяльності і дві — придорожні ділянки пов’язані з наданням послуг у сфері автомобільного транспорту, тобто це СТО і автомийка”, — розповів Олег Павлишин, заступник начальника управління земельних ресурсів.

Відтак, три земельні ділянки продано у право оренди за такими цінами:

1) Вул. Шевченка (земельна ділянка площею 1,5835 га, право оренди на 10 років) – 172 тис. 362 грн. 95 коп.

2) Вул. Стрийська (земельна ділянка площею 150 м², право оренди на 5 років) — 30 тис. 4 грн. 59 коп.

3) Вул. Трускавецька (земельна ділянка площею 248 м², право оренди на 5 років) — 185 тис. 233 грн. 83 коп.

Одну земельну ділянку було продано у власність за такою ціною:

4) вул. Шевченка (земельна ділянка площею 2294 м2) — 1 млн. 393 тис. 975 грн.