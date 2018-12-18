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Автокефальна українська церква не буде силою захоплювати храми колишньої УПЦ МП, – Епіфаній

Олена Карп'юк

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що жодних захоплень храмів колишньої УПЦ МП з боку Української православної церкви не буде. Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV, пише Уніан.

 

«Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, їх мають прийняти. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність», – зазначив він.

Епіфаній також наголосив, що об’єднання церкви має проходити мирно і спокійно.

«Я вважаю, що тільки любов, повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви», – наголосив митрополит.

«Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є ​​частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно», – підсумував Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Після цього колишня УПЦ МП назвала саме себе, а не визнану Вселенським патріархатом Православну церкву України, «істинною церквою Христовою в Україні». Також звільнено двох ієрархів УПЦ МП, які взяли участь в Об’єднавчому соборі.

Фото: Уніан

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