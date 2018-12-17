Учні винниківської школи мистецтв заколядували у Німеччині

Цими днями учні Винниківської державної дитячої школи мистецтв №9 заколядували для українців Німеччини. Майже два десятки дітей поїхали у «колядовий тур» на запрошення греко-католицької парафії св. Володимира у німецькому Ганновері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Це вже є друга така поїздка. Головна мета – засвідчити ще раз духовну солідарність з нашими українцями, які є у діаспорі. Саме тому ми привезли культурну програму, сповнену духовністю. Оскільки Різдвяний дух особливо уособлює українська колядка. Тим паче, що до Різдва Христового за Григоріанським календарем залишилися лічені дні. Також діти виступатимуть у міській Ратуші Ганновера. І там буде присутній бургомістр.

Окрім того, діти мали екскурсію, відвідали різні культурні осередки. І особливим є те, що ці діти мешкають в українських родинах. Тобто це є живе спілкування, ділення досвідом», – розповіла концертмейстер, завуч державної дитячої школи мистецтв №9 Юлія Цвьок.

Як зазначив директор державної дитячої школи мистецтв №9 Ярослав Харун, торік під час такого «колядкового туру» до Німеччини одна зі школярок знайшла своїх родичів.

«Торік одна школярка, яка долучилася до коляди, знайшла у Німеччині своє коріння! Там був її стрийко, який 15 років шукав родичів у Львові, а виявилося, що його родина весь цей час мешкала у Винниках. Тобто зв’язки з діаспорою ми активно налагоджуємо. І діти завжди із задоволенням їдуть у Німеччину, адже також відкривають для себе німецьку культуру», – підкреслив Ярослав Харун.

Із закордонної мандрівки творчі школярі повернуться вже завтра.

Нагадаємо, на початку грудня у державну школу мистецтв №9 у Винниках закупили новий рояль Yamahа. Загалом на музичні школи Львова цьогоріч витратили 3,5 млн грн.

Фото: ЛМР