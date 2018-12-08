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На музичні школи Львова витратили 3,5 млн грн

Олена Карп'юк

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Із бюджету Львова витратили 2,3 млн грн на закупівлю музичних інструментів для мистецьких шкіл. Вчора, 7 грудня, у державну школу мистецтв № 9, що у Винниках, доставили рояль Yamahа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Як розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда, вартість придбаного роялю Yamahа становить 561 тис. грн. За її словами, цього річ на програму придбання музичних інструментів та обладнання для спеціалізованих мистецьких навчальних закладів виділили рекордну суму.

«Вперше в міському бюджеті виділено таку велику суму як 3,5 млн грн, на закупівлю музичних інструментів. В нашому місті є 14 мистецьких шкіл, тож постало питання правильного та ефективного розподілу коштів. Тому було утворено робочу групу, яка напрацювала програму і, власне, в ній було передбачено, що музичні та мистецькі школи подають заповнені форми щодо необхідності закупівлі музичних інструментів та сучасного обладнання. Отримавши від наших 14 шкіл заявок на 12 млн 770 тис. грн., конкурсна комісія мала проаналізувати кожну заявку», – розповіла Наталія Бунда.

За її словами, за рішенням комісії для чотирьох музичних шкіл (ЛМШ № 3, ЛМШ № 5, ЛМШ № 7, ЛМШ № 9) придбали чотири нові роялі. На це з бюджету міста витратили 2,3 млн грн. Ще 900 тис. грн мистецькі школи отримали на закупівлю дрібних музичних інструментів, а 300 тис. грн скерували на ремонти роялів ще у п’ятьох школах.

Зазначимо, що у мистецьких школах Львова навчаються понад 4000 дітей.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові затвердили програму відзначення викладачів мистецьких шкіл. Відтак 5 кращих педагогів отримають премії від міськради.

Фото: ЛМР

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