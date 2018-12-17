На кордоні виявили нелегалів

Нелегальних мігрантів з Марокко та Індії виявили прикордонники Львівського загону під час вихідних днів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

За інформацією місцевого жителя, прикордонники Львівського загону відділу «Рава-Руська» поблизу держрубежу затримали іноземця, який мав намір незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Документи, що посвідчують особу, чоловік не зміг пред’явити. Проте зі слів останнього, він є громадянином Марокко.

Наразі іноземець перебуває у відділі прикордонної служби для встановлення всіх обставин здійснення правопорушення.

Крім того, в пункті попуску «Устилуг» військовослужбовці викрили ще 2 двох нелегальних мігрантів. В мікроавтобусі «Mercedes», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Устилуг», знаходилось двоє пасажирів без документів. Чоловік і жінка повідомили, що є громадянами Індії.

Стосовно водія транспортного засобу, громадянина України, та іноземців складено відповідні протоколи.