Мінприроди хоче заборонити диких тварин у цирках

Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та пропонує ввести адміністративну відповідальність за такі дії. Відповідні норми передбачає проект закону, який міністерство подало на розгляд Кабінету міністрів, про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник відомства Остап Семерак, передає Львівський портал.

«Як міністр екології вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними», – заявив Семерак.

Також він додав, що законопроект, розроблений Мінприроди, підтримало Міністерство культури та особисто міністр культури Євген Нищук.

«Дякую за сприяння зоозахисникам та зоозахисним організаціям. Сподіваємося на швидкий розгляд та результативне голосування у Верховній раді України», – написав Остап Семерак.

Як повідомляв Львівський портал, у квітні цього року депутатам у Верховній Раді не вистачило одного голосу, аби ухвалити законопроект №6598 проти жорстокого поводження над тваринами. Він мав заборонити і посилити кримінальну відповідальність за вбивство та каліцтво тварин, утримання ведмедів та інших хижаків в рестотвариниранах/готелях, фотопослуги з тваринами в населених пунктах, жебрацтво з тваринами тощо.