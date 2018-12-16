Сьогодні на дороги Львова не виїхала 101 маршрутка

Перевізники й далі не випускають всі автобуси зранку на маршрути, не зважаючи на штрафи. Про це повідомили активісти ГО «За якісний транспорт», провівши аналіз інформації на сайті www. kstat.pp, передає Львівський портал.

«Згідно із оголошенням про проведення конкурсу на маршрути, в яких визначено переможця, має курсувати у вихідні дні 318 автобусів. Цієї неділі, 16 грудня, о 8:47 на маршрутах де заключенні чинні договори, згідно з інформацією із сайту www. kstat.pp.ua було максимально 217 автобусів, різниця між тим, що має бути по оголошенню і фактичними даними складає мінус 101 автобус», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загалом на всіх маршрутах, на які був оголошений конкурс (без маршрутів 55 і 56 + із експериментальним маршрутом у Винниках) має курсувати у святкові дні і вихідні 386 автобусів, зранку на маршрути вийшло 241 автобус, не виїхало 145 автобусів.