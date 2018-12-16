Синоптики попереджають про сильний снігопад і хуртовину

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 16 грудня очікуються місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу. Місцями сильний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці.

За умов поганих погодних умов, особливо треба бути пильним водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

«Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”», – йдеться у повідомленні ДСНС Львівщини.