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Поліція затримала водія автобуса, з вини якого сталась нічна смертельна аварія

Олександр Косик

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За фактом смертельної ДТП на Яворівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження та затримали водія автобуса. 43-річному киянину загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як повідомлялося раніше, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 грудня, о 3.10 на автодорозі Львів – Краковець в селищі Івано-Франкове Яворівського району.

Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом «Неоплан» міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем «Вольво» під керуванням 23-річного мешканця Волинської області.

Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика, 21-річний житель Харківщини, 22-річний мешканець Сумщини та 26-річний житель Рівненщини, померли на місці події. Ще двох пасажирів «Вольво», 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

На момент автозіткнення в автобусі перебували водій та 67 пасажирів, з них ніхто не постраждав.

Водія «Неоплана» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті – позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, призначено експертизи.

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