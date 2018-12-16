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На Яворівщині сталась моторошна ДТП за участі автобуса і легковика: четверо загиблих

Олександр Косик

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На Яворівщині внаслідок зіткнення з автобусом загинуло четверо осіб, ще двох осіб із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 грудня, о 3.10 на автодорозі Львів – Краковець по вулиці Яворівській в селищі Івано-Франкове, Яворівського району.

Поліцейські попередньо встановили, що сталося зіткнення автобуса «Неоплан» міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова під керуванням 43-річного киянина, та легкового автомобіля «Вольво».

Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика померли на місці події, ще двох пасажирів «Вольво», 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.   На момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи усіх учасників ДТП, з’ясовують обставини автозіткнення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта-1, Нацполіція

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