Маленьких львів’ян запрошують долучитись до акції «Збережемо життя ялинці»

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр за підтримки Львівської міської ради цьогоріч продовжує традицію проведення акції «Збережемо життя ялинці». Метою акції є популяризація серед молоді бережливого ставлення до природи, розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, збереження зелених насаджень ялин та сосни, а також пропагування використання новорічних композицій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Конкурс оголошено у наступних номінаціях:

найкраща «Різдвяна інсталяція» (Різдвяна шопка, дідух, Різдвяний павук); ;

найкраща «Стилізована ялинка» (ялинки виготовлені з використанням вторинної сировини);

найкраще «Новорічне аранжування» (мініатюрні ялинки, ялинки-букети, віночки, композиції зі свічками та шишками, ялинки з сухих гілок та інших природніх матеріалів);

найкращий «Новорічний топіарій» (новорічне декоративне деревце).

До участі у акції запрошують усіх школярів та їх наставників.

Виставка-конкурс святкових композицій відбудеться 21 грудня 2018 року з 11:00 до 15:00 год на площі Ринок (біля центрального входу до будівлі Ратуші).

За підсумками конкурсу найкращі роботи будуть відзначені дипломами управління освіти, подяками департаменту містобудування та пам’ятними подарунками.

«Сподіваємося на підтримку та надіємось, що наша акція надихне не тільки учнів, але і дорослих виготовити власну різдвяну композицію та не купувати живе ялинкове дерево», — кажуть організатори.