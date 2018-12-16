ОСТАННІ НОВИНИ

Маленьких львів’ян запрошують долучитись до акції «Збережемо життя ялинці»

Олександр Косик

|

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр за підтримки Львівської міської ради цьогоріч продовжує традицію проведення акції «Збережемо життя ялинці». Метою акції є популяризація серед молоді бережливого ставлення до природи, розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, збереження зелених насаджень ялин та сосни, а також пропагування використання новорічних композицій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Конкурс оголошено у наступних номінаціях:

  • найкраща «Різдвяна інсталяція» (Різдвяна шопка, дідух, Різдвяний павук); ;
  • найкраща «Стилізована ялинка» (ялинки виготовлені з використанням вторинної сировини);
  • найкраще «Новорічне аранжування» (мініатюрні ялинки, ялинки-букети, віночки, композиції зі свічками та шишками, ялинки з сухих гілок та інших природніх матеріалів);
  • найкращий «Новорічний топіарій» (новорічне декоративне деревце).

До участі у акції запрошують усіх школярів та їх наставників.

Виставка-конкурс святкових композицій відбудеться 21 грудня 2018 року з 11:00 до 15:00 год на площі Ринок (біля центрального входу до будівлі Ратуші).

За підсумками конкурсу найкращі роботи будуть відзначені дипломами управління освіти, подяками департаменту містобудування та пам’ятними подарунками.

«Сподіваємося на підтримку та надіємось, що наша акція надихне не тільки учнів, але і дорослих виготовити власну різдвяну композицію та не купувати живе ялинкове дерево», — кажуть організатори.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...