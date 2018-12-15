Як у святій Софії проходить Об’єднавчий Собор Українського Православ’я

У Києві розпочався Об’єднавчий Собор Українського Православ’я. Фотоіз Софіївського собору у Facebook опублікував прес-секретар Президента Святослав Цеголко.
Перед початком Собору у храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія, після чого відбулась реєстрація учасників Об’єднавчого Собору.
Участь у Соборі беруть церковні ієрархи, священики та миряни.
“Вони представляють три Православні Церкви, які на цей час існують в Україні – Українську Православну Церкву Київського Патріархату (УПЦ КП), Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ) та Українську Православну Церкву, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом”, – йдеться у повідомленні прес-центру Київської Патріархії.
За даними Патріархії, перші дві Церкви схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, а УПЦ МП представлена окремими представниками єпископату, кліру та мирян.
Фото: cerkva.info, president.gov.ua
Олександр Косик