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Як у святій Софії проходить Об’єднавчий Собор Українського Православ’я

Олександр Косик

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У Києві розпочався Об’єднавчий Собор Українського Православ’я. Фотоіз Софіївського собору у Facebook опублікував прес-секретар Президента Святослав Цеголко.

 

Перед початком Собору у храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія, після чого відбулась реєстрація учасників Об’єднавчого Собору.

Участь у Соборі беруть церковні ієрархи, священики та миряни.


“Вони представляють три Православні Церкви, які на цей час існують в Україні – Українську Православну Церкву Київського Патріархату (УПЦ КП), Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ) та Українську Православну Церкву, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом”, – йдеться у повідомленні прес-центру Київської Патріархії.

За даними Патріархії, перші дві Церкви схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, а УПЦ МП представлена окремими представниками єпископату, кліру та мирян.

Фото: cerkva.info, president.gov.ua

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