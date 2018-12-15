Львів’яни плели віночки, якими прикрасять Алею Героїв Небесної Сотні у Києві

Сьогодні, 15 грудня, у Львові зібрались родини Героїв Небесної Сотні, щоб сплести віночки із ялинки, якими згодом прикрасять Алею Героїв Небесної Сотні у Києві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Таку різдвяну акцію організували у Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ. Також відбулось богослужіння у пам’ять про загиблих.

Готові віночки попрямують до Києва. Там родини Героїв Небесної Сотні прикрасять Алею Героїв Небесної Сотні до новорічних та різдвяних свят. Портрети полеглих оздоблять вінками із ялинкових гілок, а також калини, яку родини зібрали у власних садах напередодні.

За словами організатора, сестри Героя Небесної Сотні Романа Сеника – Лесі Лисак, така акція продовжує традицію, покликану єднати родини Героїв.