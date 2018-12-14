У Путіна прокоментували вимогу Трампа звільнити українських моряків

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція США про те, що зустріч президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися тільки після повернення Україні її кораблів і моряків, не може служити підставою для скасування слідства у справі “про незаконний перетин кордону РФ”. Про це повідомляє УП з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, у Путіна впевнені, що зустріч російського і американського президентів «необхідна як для Москви, так і для Вашингтона».

Він підкреслив, що «російська сторона, як говорив президент Путін, зберігає готовність до проведення двосторонньої зустрічі на вищому рівні, а також інших зустрічей на різних рівнях для початку пререговорів тих нагальних питань, що стосуються і двох країн, і питання стратегічної безпеки всього світу».

Як повідомлялося, зустріч президентів США і Росії повинна була відбутися на полях саміту G20 в Аргентині, який проходив c 30 листопада по 1 грудня, однак в останній момент Трамп її скасував.

Тоді у Вашингтоні заявили, що як тільки інцидент в Керченській протоці буде врегульовано, зустріч зможе відбутися.

Нагадаємо, 25 листопада у Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ протаранили та відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир та 24 українських військовослужбовців.