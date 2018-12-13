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У Самбірському районі автівка збила велосипедиста

Олександр Косик

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На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля був травмований велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 грудня близько 19.25 на автодорозі «Самбір-Дрогобич» в одному з сіл Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Комбо», 22-річний мешканець Самбірського району, скоїв наїзд на велосипедиста – 59-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Обставини події встановлюються.

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