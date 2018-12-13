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У Львові впіймали чоловіка, який скоїв 23 крадіжки із помешкання знайомої

Дарина Смеречанська

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У Львові судитимуть зловмисника, підозрюваному у регулярних крадіжках у своєї знайомої. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівської області.

 

Так, у Шевченківський відділ поліції 12 грудня звернулася 35-річна львів’янка. Жінка повідомила, що з її помешкання від початку року зникали коштовності та гроші.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння 23-х крадіжок причетний 31-річний знайомий заявниці. Побувавши в гостях у приятельки, він зазвичай повертався додому з якоюсь золотою чи срібною «дрібничкою» (каблучка, сережка, кольє), вартість яких становила від 2 100 до 3 500 гривень. А коли не було нагоди дістатися до прикрас, забирав з гаманця господині по 200 гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.1,2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі до п’яти років.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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