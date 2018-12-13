Із 15 по 16 грудня у Львові відбудеться міжнародний фестиваль з баскетболу «Зимовий Виклик». Участь у доволі цікавому та різноманітному заході візьмуть юнаки та дівчата 2008 та 2009 року народження та молодші. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Наш новорічний фестиваль відбудеться уже вдруге, і цього року він вперше стане міжнародним. Минулого року діти брали участь у різноманітних естафетах та конкурсах, а цього року, окрім них, у нас відбудеться повноцінний баскетбольний турнір серед хлопців, чимало спортивних конкурсів та майстер-класів для усіх учасників. У програмі турніру також виступи групи черлідерів Lviv Angels», – розповідає президент Львівської міської федерації баскетболу Дмитро Крамар.

За його словами, минулого року на цьому фестивалі навчалися азів баскетболу діти 2007 та 2008 року народження. «Цього року – 2008 та 2009, а наступного плануємо 2009 та 2010-го. Наш основний меседж – дати любов до баскетболу тим дітям, які у ньому роблять лише свої перші кроки», – додав він.

У повноцінних змаганнях хлопців свою майстерність у палаці спорту «Галичина» демонструватимуть команди ОДЮСШ-СБК «Львів», ДЮСШ Самбір, ЧОДЮСШ-STARLIFE (Чернівці) та «Gim Basket» з польського Перемишля, у змаганнях дівчат – ОДЮСШ (Івано-Франківськ), ДЮСШ-1 (Червоноград) ДЮСШ «Соколяни» (Сокаль) та СБК «Львів».

У суботу, 15 грудня, змагання розпочнуться о 10:30, у неділю, 16 грудня, – о 9:00. Урочисте відкриття міжнародного баскетбольного фестивалю відбудеться у суботу о 18:00.

Усі змагання відбуватимутся у палаці спорту «Галичина» (колишній «Будівельник», вул. Керченська, 8).