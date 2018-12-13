Наступного тижня у центрі Львова почнуть монтувати Різдвяну шопку

У наступний четвер, 20 грудня, на площі Ринок, перед входом в міську раду, розпочнуть монтувати авторську інтерактивну Різдвяну шопку. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Як розповіла арт-директор компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, інсталяція із фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку, яку зробив скульптор Антон Лубій, у Львові встановлять навпроти Ратуші. Усі охочі зможуть зайти всередину шопки, роздивитись чи зробити фото.

Шопку, яка створена за ініціативи компанії «Львівські ярмарки» та є подарунком громаді міста Львова, відкриють 22 грудня, і вона буде знаходитись на площі Ринок до свята Водохреща.