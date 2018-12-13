ОСТАННІ НОВИНИ

Наступного тижня у центрі Львова почнуть монтувати Різдвяну шопку

Олександр Косик

|

У наступний четвер, 20 грудня, на площі Ринок, перед входом в міську раду, розпочнуть монтувати авторську інтерактивну Різдвяну шопку. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

Як розповіла арт-директор компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, інсталяція із фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку, яку зробив скульптор Антон Лубій, у Львові встановлять навпроти Ратуші. Усі охочі зможуть зайти всередину шопки, роздивитись чи зробити фото.

Шопку, яка створена за ініціативи компанії «Львівські ярмарки» та є подарунком громаді міста Львова, відкриють 22 грудня, і вона буде знаходитись на площі Ринок до свята Водохреща.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...