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На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн

Дарина Смеречанська

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Від ворожої кулі снайпера загинув один український військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Як зазначається, впродовж поточної доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об’єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку.

Від ворожої кулі снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

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