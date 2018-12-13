Гірські ОТГ Львівщини та Івано-Франківщини створюють туристичний субрегіон

Три гірські громади – Славська із Львівської та Вигода і Долина із Франківщини – декларують наміри про тісну співпрацю у сфері економічного розвитку територій, що є сусідніми на межі двох областей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Урочисте підписання Меморандуму про субрегіональне співробітництво територіальних громад відбудеться у п’ятницю, 14 грудня 2018 року об 11:00 в приміщенні Вигодського «Центру спадщини».

Усі три громади мають потужний туристично-рекреаційний потенціал та починають активні кроки в розвитку інфраструктури відпочинку.

Славська ОТГ активно розбудовує сучасний європейський гірськолижний курорт, який потребує розгалуженої інфраструктури доріг, пішохідних та велосипедних шляхів, відпочинкових та оздоровчих комплексів, індустрії розваг тощо. Цього року громада вже розпочала проектування та будівництво відповідної автомобільної дороги, що вже у недалекому майбутньому забезпечить їй доступ до сусіднього долинського району, сіл Сеничів і Вишків.

Зі свого боку село Вигода активно працює над розвитком сучасного унікального проекту «Карпатський трамвай», що вже став візитною карткою Вигоди, як майбутнього центру новоствореної ОТГ. Тільки минулого року цією туристичною атракцією скористалися більше 30 тисяч туристів, що дало потужний імпульс для розвитку навколишніх туристичних та супутніх сервісів у всіх навколишніх селах.

Проектом на найближчий час стає відновлення та продовження унікального вузькоколійного маршруту вздовж річки Мізунка до села Вишків з одного боку, та будівництво і продовження автошляху з боку Славської ОТГ від села Верхня Рожанка до Вишкова. Цей інфраструктурний проект забезпечить спільний доступ до сусідніх територій та позитивно вплине на розвиток цих територій.

Ще одним туристичним фактором активності буде капітальний ремонт дороги Р-21 на відтинку Долина –- Вишків – Хуст, що пожвавить сферу відпочинку та збагатить економіку краю.

Свою туристичну лепту привнесе Долинська бальнеологія, яка раніше славилася мінеральними водами та солями, лікувальні властивості яких підтверджені висновками спеціалізованих інститутів. Значні поклади зосереджені у Мізуні, Мислівці та Долині.

Все це створює реальну основу та передумови для розвитку регіонального міжобласного проекту, що покликаний об’єднати ресурси та зусилля органів місцевого самоврядування, бізнесу та держави.

Об’єднавши зусилля, громади мають намір спільно попрацювати над залученням коштів численних проектів міжнародної технічної допомоги.

У перспективі передбачається створення Асоціації органів місцевого самоврядування вказаних територій, створення її виконавчих органів, залучення експертів та розробка спільного стратегічного плану розвитку туристичного субрегіону. Нагадаємо, що ідея формалізувати дружні відносини та закласти передумови співпраці з’явилася під час традиційної зустрічі громад трьох областей Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської високо в горах.