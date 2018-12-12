Завтра 5 храмів Львова відзначатимуть престольний празник святого Андрія Первозванного

Завтра, 13 грудня, християни східного обряду відзначають празник святого Андрія Первозванного, першого покликаного Апостола Христового. Цей празник відзначатимуть п’ять львівських храмів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Святий Андрій Первозванний походив з міста Витсаїди, займався рибальством разом із братом Петром, але після поклику Христа пішов за Ним. Із передань відомо, що він проповідував Христову віру людям, які жили над Чорним морем. Тому його вважають першим провісником християнства на землях, які згодом увійшли до Київської Русі.

13 грудня храмовий празник Святого Апостола Андрія Первозванного святкують п’ять львівських храмів.

Розклад святкових богослужінь

УГКЦ

Храм Святого Андрія (пл. Соборна, 3)

Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год.

Храм Святого Апостола Андрія (вул. Варшавська, 38)

Святкова Літургія розпочнеться об 11.00 год. Напередодні — о 10.00 год — святкове водосвяття.

Храм Святого Апостола Андрія і Священномученика Йосафата (вул. Чечета, 1)

08.00 год — ранкова Літургія. Святкове богослужіння розпочнеться об 10.00 год.

Напередодні храмового празника, 12 грудня, відбудуться нічні чування за участю молоді парафії. Початок о 19.00 год.

УАПЦ

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (вул. Тракт Глинянський 136 б)

11.00 год. — святкова Літургія

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (вул. Шевченка, 66)

10.45 год — празнична Літургія. Заплановано, що Богослужіння очолить Предстоятель УАПЦ Митрополит Макарій (Малетич).