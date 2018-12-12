У мерії пообіцяли, що комунальники і снігоочисна техніка працюватимуть всю ніч

У зв’язку з посиленням опадів у вигляді снігу, вночі чергуватиме техніка та працівники ЛКП та ШРП. Загалом місто має 135 одиниць снігоприбиральної техніки. По районах створені спеціальні чергові бригади, які приймають рішення щодо кількості залучення техніки до прибирання, залежно від інтенсивності опадів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Техніка вся вночі є на чергуванні, готові до виїзду піскорозкидувачі, трактори, грейдери. На чергуванні також є люди. Працюємо цілодобово. Чергують вночі, якщо необхідно, то виїжджають. Також є відповідальні по районних адміністраціях, які координують роботу по виїзду техніки, є майстри в ШРП, які також відповідальні, які контролюють роботу та виїзд техніки. В управлінні інженерного господарства також є чергові, якщо є сильний снігопад, вони виїжджають вночі і контролюють роботу ШРТ. Робота налагоджена. У нас є 135 одиниць техніки, але одномоментно вся не виїжджає. При меншому снігу виїжджають піскорозкидувачі, можемо по gps дивитись та аналізувати, яка техніка необхідна», — прокоментувала директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.